Nanu, wer ist denn das? So hätten die Fans sie wohl fast nicht erkannt: Topmodel Gigi Hadid (25) hat offensichtlich einen neuen Trend für sich entdeckt. Sie und ihr Freund Zayn Malik (28) sind vor einem halben Jahr zum ersten Mal Eltern geworden – doch das scheint für das Model kein Grund zu sein, sich gehen zu lassen. Die frischgebackene Mama hat erst vor wenigen Tagen mit einem grandiosen Catwalk-Comeback auf sich aufmerksam gemacht. Das war Gigi aber anscheinend nicht genug: Das Supermodel präsentiert sich jetzt im Netz mit einer krassen neuen Haarfarbe!

Die 25-Jährige veröffentlicht auf Instagram ein Bild, bei dem man zweimal hinschauen muss: Mit strahlend blauen Augen schaut sie gewohnt cool in die Selfie-Kamera. Passend dazu trägt sie zwei pastellblaue Spängchen, die ihr die Haarpracht aus dem Gesicht halten. Doch irgendetwas ist anders als sonst: Hat Gigi sich etwa die Haare gefärbt? Ihre glänzenden Strähnen erstrahlen nämlich in der angesagten Haar-Trendfarbe Erdbeerblond. Dazu betitelt die Schönheit das Bild mit ihrer neuen rot-blonden Haarpracht mit nichts weiter als einem kleinen Erdbeer-Emoji. Den Fans scheint es jedenfalls zu gefallen. "Das ist so hübsch", "Ich liebe deine Haare", "Wie kann man nur so schön sein?", verleihen die Follower ihrer Begeisterung Ausdruck.

Ob sie diesem Look treu bleiben wird? Gigi ist ja bekannt dafür, sich öfter mal neu zu erfinden. In der Vergangenheit stellte sie ihr Gespür für neue Trends schon oft unter Beweis – erst im Dezember überraschte sie mit einem fransigen Pony. Die wandlungsfähige Fashionista scheint jedenfalls derzeit sehr auf den Rotton zu stehen.

Getty Images Gigi Hadid im November 2019 in Nashville

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im Januar 2021

Getty Images Gigi Hadid auf der New York Fashion Week im Jahr 2018

