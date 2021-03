Diese Stars kommen bei den Kleinen besonders gut an! Im Rahmen der 34. Kids' Choice Awards wählten – wie der Name schon sagt – die jüngsten Fans ihre jeweiligen Sieger in den verschiedensten Kategorien. Im Rahmen der Preisverleihung wurde in diesem Jahr unter anderem auch Heidi Klum (47) für ihren Juroren-Job bei America's Got Talent ausgezeichnet. Damit blieb das Topmodel aber nicht allein: Auch diese deutschsprachigen Promis räumten bei den KCAs ab!

Nachdem die internationalen Kids' Choice Awards bereits vergeben wurden, folgte jetzt auch die Preisverleihung im deutschsprachigen Raum – und auf der Gewinnerliste finden sich einige bekannte Gesichter: Unter anderem wurde Lena Meyer-Landrut (29) als "Lieblings-Sängerin" ausgezeichnet. Mark Forster (38) bekam gleich zwei der beliebten Preise: Als Coach von The Voice of Germany zählt er nicht nur zum "Lieblings-Team", sein Song "Übermorgen" wurde auch zum "Lieblings-Ohrwurm" ernannt. Außerdem bekam Kicker Toni Kroos (31) eine Auszeichnung als "Lieblings-Fußballer".

Damit können sich die deutschen Stars durchaus mit internationalen Größen messen! Immerhin wurde beispielsweise Pop-Prinzessin Ariana Grande (27) auf internationaler Ebene zur "Lieblings-Sängerin" gekürt. Der Mädchenschwarm Justin Bieber (27) erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Lieblings-Sänger". Eine Auflistung aller Gewinner findet ihr am Ende des Artikels.

Alle deutschsprachigen Sieger im Überblick:

"Lieblings-Sänger": Lena Meyer-Landrut

"Lieblings-Ohrwurm": Mark Forster – "Übermorgen"

"Lieblings-Social-Media-Star": Younes Zarou

"Lieblings-Fußballer": Toni Kroos

"Lieblings-Team": Die Coaches von "The Voice of Germany"

"Lieblings-Nick-Charakter": Kid Danger ("Henry Danger")

Alle internationalen Sieger im Überblick:

"Lieblings-Kinder-Serie": "Alexa und Katie"

"Lieblings-TV-Serie": Stranger Things

"Lieblings-Reality-Show": "America's Got Talent"

"Lieblings-Cartoon-Serie": "SpongeBob Schwammkopf"

"Lieblings-TV-Schauspielerin": Millie Bobby Brown

"Lieblings-TV-Schauspieler": Jace Norman

"Lieblings-Film": "Wonder Woman 1984"

"Lieblings-Filmschauspielerin": Millie Bobby Brown

"Lieblings-Filmschauspieler": Robert Downey Jr.

"Lieblings-Animationsfilm": "Soul"

"Lieblings-Stimme in einem Animationsfilm": Anna Kendrick

"Lieblings-Sängerin": Ariana Grande

"Lieblings-Sänger": Justin Bieber

"Lieblings-Band": BTS

"Lieblings-Song": BTS – "Dynamite"

"Lieblings-Kollabo": Ariana Grande und Justin Bieber – "Stuck with U"

"Lieblings-Social-Star (weiblich)": Charli D'Amelio

"Lieblings-Social-Star (männlich)": James Charles

"Lieblings-Sportlerin": Simone Biles

"Lieblings-Sportler": LeBron James

Heidi Klum bei den Kids' Choice Awards

Lena Meyer-Landrut bei den Bambi Awards 2019

Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

