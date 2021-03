Emilia Würsching lässt ihre Love Island-Zeit Revue passieren! In der gestrigen Folge der Kuppelshow durften die Girls bei einer emotionalen Zeremonie entscheiden, ob sie mit ihrem TV-Partner vercoupelt bleiben wollen oder nicht. Nach langem Hin und Her wollte der Profiboxer Alex letztendlich um Emilia kämpfen. Doch sie sah offenbar keine Zukunft mit dem 28-Jährigen. Die Kandidatin löste ihr Couple auf, sodass beide die Liebeshütte verlassen mussten. Damit scheint es Emilia sehr gut zu gehen – verriet sie nun Promiflash.

"Ich bin jetzt eigentlich wirklich erleichtert, dass ich diese Reise so positiv beenden durfte und dass ich auch selber entschieden habe, wann ich diese Reise beenden möchte", erzählte Emilia im Promiflash-Interview. Außerdem sei es nicht ihr Ziel gewesen, im Finale zu stehen. "Ich bin ehrlich, ich habe für meinen Teil gewonnen. [...] Die Leute, die ich hier kennenlernen durfte und die Freundschaften, die sich hier gebildet haben, das war für mich gewinnen", blickte sie positiv auf diese Erfahrung zurück. Bleibt sie denn auch mit Alex in Kontakt?

Die Ex-Kandidatin hatte sofort ein Auge auf Alex geworfen. Letzterer konnte ihr aber nie richtig sagen, ob er auch wirkliches Interesse an ihr hat. "Wenn ich ehrlich bin, ich brauche jetzt einfach erst mal Zeit, um mir auch einigem bewusst zu werden, was in der letzten Zeit passiert ist", reflektierte Emilia im weiteren Gespräch mit Promiflash. Das Liebeschaos hat wohl nicht nur der 21-Jährigen zu schaffen gemacht, sondern auch den Fans der Show. Im Netz machten sie ihrem Ärger über Alex' Verhalten Luft.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Fynn, Greta, Alex und Emilia

RTLZWEI Alex, "Love Island"-Kandidat 2021

Instagram / emilia_wue Emilia Würsching, "Love Island"-Kandidatin 2021

