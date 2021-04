Haben Paco und Bianca etwa miteinander abgeschlossen? In den vergangenen Tagen schien es zwischen den diesjährigen Love Island-Gewinnern ziemlich zu kriseln. Erst stellte der Hannoveraner klar, dass er und seine Auserwählte noch kein Paar sind. Wenige Tage später hieß es, dass sie ihr Kennenlernen eher privat halten wollen. Doch kam es überhaupt zu einem weiteren Treffen? Paco und Bianca sind sich im Netz entfolgt!

Bei einem Blick in Pacos Instagram-Abonniertenliste fällt auf, dass der 25-Jährige die Sozialversicherungsfachangestellte von seinen abonnierten Konten entfernt hat – und auch Bianca folgt dem Fußballfan nicht mehr. Zudem hat das "Love Island"-Siegercouple fast all seine gemeinsamen Bilder gelöscht. Ob und was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, ist bis dato nicht bekannt. Bianca meldete sich jedoch mit einem kryptischen Post, in dem sie schrieb: "So loyal zu dir, dass ich mich selbst betrogen habe."

Bezieht sich die 23-Jährige mit ihren Worten vielleicht auf Pacos Kontakt zu Gerda Lewis (28)? Immerhin war der Ex-Soldat in den vergangenen Tagen häufiger mit der Influencerin unterwegs. Gerdas Statement gegenüber Promiflash dazu lautete: "Paco und ich stehen in Kontakt – für die, die sich fragen, wie es dazu kommt: Wer Paco kennt, weiß, dass er Mode liebt und wer mich kennt, weiß, dass ich in Zukunft eine Mode-Brand auf den Markt bringen werde."

RTLZWEI / Paris Tsitsos Paco Hrb und Bianca Balintffy, "Love Island"-Gewinner 2021

RTLZWEI Paco und Bianca bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

