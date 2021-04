Kanye West (43) hat anscheinend schon klare Vorstellungen von der neuen Frau an seiner Seite! Bereits Ende Februar soll Kim Kardashian (40) die Scheidungspapiere eingereicht haben, doch erst im April soll sich der Rapper damit abgefunden und die Trennung akzeptiert haben. Nach sieben Jahren Ehe ist der Musiker nun also wieder auf dem Markt – und als frischer Single-Mann scheint sich der "Stronger"-Interpret auch schon überlegt zu haben, was seine künftige Traumfrau zu bieten haben soll: Angeblich will Kanye nun eine Frau mit künstlerischer Ader daten!

Offenbar blickt der 43-Jährige inzwischen nach vorne und weiß auch, wonach er Ausschau hält, wie eine Quelle gegenüber Page Six ausplauderte. In Zukunft wolle Kanye eine Partnerin haben, mit der er sich in Sachen Kreativität auf Augenhöhe befindet. Seine nächste Beziehung solle mit einer Künstlerin oder einer kreativen Person sein. "Damit würden sie beide dieselbe Sprache sprechen", erklärte der Insider die Wunschvorstellungen des vierfachen Vaters.

Dass sich Kanye eine Gleichgesinnte an seiner Seite wünscht, dürfte nicht überraschend sein – in seinem Selbstverständnis steht er mit seinen Werken immerhin unangefochten an der Spitze. "Ich bin Michelangelo. Ich bin Picasso", hatte er 2013 im Interview mit GQ großspurig verkündet. "Ich bin zweifelsohne der größte Künstler aller Zeiten. Das ist keine Frage, das ist ein Fakt", behauptete der "Gold Digger"-Interpret von sich.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Getty Images Kanye West bei den Grammys in L.A. im Februar 2006

