Adrianna Lenhardt gedenkt ihrer verstorbenen Tochter Kasia Lenhardt (✝25). Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wurde im Februar leblos in einer Berliner Wohnung aufgefunden. Sie verstarb im Alter von nur 25 Jahren. Am heutigen Dienstag hätte die einstige Partnerin des Fußballers Jérôme Boateng (32) ihren 26. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass widmet ihr ihre Mutter Adrianna nun besonders rührende Worte im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte Adrianna einen Beitrag mit mehreren Fotos, in dem sie sich an ihre verstorbene Tochter erinnert. "Es war der 27. April 1995 am frühen Morgen. Eine wunderschöne Seele wurde geboren. Deine Blicke sagten mehr als Wörter. Du hast mich sehr bewusst als deine Mutter ausgewählt. Darauf bin ich sehr stolz", schrieb sie. Kasia habe ihr beigebracht zu lieben, zu akzeptieren, zu teilen und zu kämpfen. Doch nun sei sie fort. "Ich weine bittere Tränen, weil du nicht mehr unter uns bist, aber ich bin mir sicher, dass nichts auf dieser Welt unsere Bindung vernichten kann. Ich liebe dich, mein Engel", fasste Adrianna abschließend zusammen.

Anlässlich Kasias Ehrentags teilte auch ihre langjährige Freundin Sara Kulka (30) einen Post, in dem sie einige Augenblicke mit der gebürtigen Polin Revue passieren lässt. Zu einer Reihe gemeinsamer Bilder schrieb sie: "Heute ist dein Tag."

Anzeige

Instagram / adriannalenhardt Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Girl

Anzeige

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Juli 2020

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Models Sara Kulka und Kasia Lenhardt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de