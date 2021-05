So ein cooler Papa! Schauspieler Channing Tatum (41) wurde 2013 Vater einer kleinen Tochter. Als er sich 2018 von seiner Ex-Frau und der Mutter der Kleinen trennte, entwickelte er sich zum Alleinerziehenden. Davor hatte er zunächst großen Respekt und bekam Angst, seiner Tochter Everly (7) nicht gerecht zu werden. Mittlerweile scheint er in seiner Vaterrolle jedoch voll und ganz aufzugehen: Channing lässt sich von seinem Kind jetzt sogar schminken.

"Bist du sicher, dass du eine Augenbinde tragen willst?", fragt der Magic Mike-Schauspieler seine Tochter, die gerade im Begriff ist, sein ganzes Kinn mit Lippenstift anzumalen. In einem Video auf Instagram sieht man, wie die 7-Jährige ihren Papa Channing und seinen Freund schminkt. Sogar die Nägel des Schauspielstars werden in knalligem Pink lackiert. Anschließend folgen Sequenzen, in denen sich die zwei Männer in Kostüme schmeißen und Decken als Röcke umbinden. Der "21 Jumpstreet"-Darsteller tanzt schlussendlich mit einem glitzernden Hexenhut und einem Besen ausgelassen durch das Video.

Unter seinem Beitrag auf Social Media ruft Channing sogar zur Nachahmung auf. Er möchte eine Challenge starten, für die sich Eltern von ihren Kindern schminken und verkleiden lassen. "Ich kann es kaum erwarten, eure Videos zu sehen und vielleicht einige davon zu teilen!", freut sich der Schauspieler und Kinderbuchautor.

Instagram / channingtatum Channing Tatum und sein Freund Arin Babaian, 2021

Getty Images Channing Tatum bei den Innovator Awards in NYC im November 2018

Instagram / channingtatum Channing Tatums Tochter Everly

