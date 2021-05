Zum ersten Mal seit ihrem Skandal-Interview mit Talk-Ikone Oprah Winfrey (67) zeigte sich Herzogin Meghan (39) wieder in der Öffentlichkeit. Der Auftritt der hochschwangeren Frau von Prinz Harry (36) wurde sehnsüchtig erwartet – wie würde sich die einstige Schauspielerin präsentieren? Aus ihrem Garten in Montecito wurde Meghan zur Veranstaltung "Global Citizen's Vax Life: The Concert To Reunite The World" zugeschaltet. Der Schmuck, den sie zu dem Anlass trug, dürfte Royal-Fans bekannt vorgekommen sein: Meghan glänzte mit einer goldenen Uhr von Schwiegermutter Diana!

In einem roten Blumenkleid gab die Kalifornierin anlässlich des Konzertes ein Interview auf einer Gartenbank ihres Anwesens in Montecito, wo sie mit ihrer Familie lebt. Während ihrer Rede verriet Meghan, dass sie und Harry "begeistert" seien, ihre ungeborene Tochter willkommen zu heißen, die sie in diesem Sommer erwarten. Den Augen der Zuschauer dürfte ein goldenes Detail an Meghans Handgelenk nicht entgangen sein. Wie Hollywood Life berichtet, zierte ihren Arm eine goldene Cartier Tank Française Uhr, die 25.000 Dollar wert ist. Das Schmuckstück gehörte einst Harrys Mutter, Diana (✝36).

Die Uhr soll Diana als Geschenk von ihrem Vater John Spencer erhalten haben. Nach ihrem Tod im Jahre 1997 wurde sie von ihrem älteren Sohn Prinz William (38) aufbewahrt, der sie später seinem Bruder Harry schenkte. Der Zeitmesser gefällt Meghan offenbar so gut, dass sie ihn bereits zu diversen Anlässen präsentierte, zuletzt auf einem offiziellen Bild mit ihrem Gatten.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1996

Getty Images Herzogin Meghan in Marokko, Februar 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

