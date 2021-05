Für Herzogin Meghan (39) und ihren Mann Prinz Harry (36) stand ein ganz besonderer Tag an: Das Paar feierte bereits seinen dritten Hochzeitstag. Wie sie ihn verbracht haben, ist nicht bekannt, fest steht aber, dass sich Fans auf der ganzen Welt für sie gefreut und fleißig gratuliert haben. Auf öffentliche Glückwünsche von der britischen Königsfamilie – wie sie eigentlich üblich sind – mussten die einstige Schauspielerin und ihr Gatte jedoch verzichten.

Kate (39) und William (38), Charles (72) und Camilla (73) und die Queen (95) – sie alle verzichteten darauf, den Eheleuten via Instagram Glückwünsche zukommen zu lassen. Während auf dem Account der Cambridges Kates Auftritt im V&A-Museum Thema war, haben der Prince of Wales und seine Frau den ganzen Tag über ihren Besuch in Nordirland berichtet. Meghan und Harrys Hochzeitstag wurde mit keiner Silbe erwähnt – auch seitens der Queen herrschte diesbezüglich Funkstille. Für die Royals ist das untypisch, eigentlich lassen sie keine Gelegenheit aus, um besondere Jubiläen im Netz zu feiern. An Kate und Williams Hochzeitstag vor wenigen Wochen meldeten sich die Familienmitglieder noch mit liebevollen Postings zu Wort.

Offizielle Glückwünsche trudelten also nicht ein, dafür hatte der Palast an diesem Tag eine ganz besondere Neuigkeit in petto: Prinzessin Beatrice (32) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (37) werden erstmals Eltern. Einige glauben, dass es womöglich kein Zufall war, dass die werdende Mutter diese Neuigkeit genau am 19. Mai bekannt gegeben hat. Meghan schaffte es in der Vergangenheit wiederholt, sich bei wichtigen Ereignissen von Beatrice und ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (31) in den Mittelpunkt zu drängen. Ein Beispiel: Die Ex-Suits-Darstellerin soll ihre erste Schwangerschaft 2018 noch während Eugenies Hochzeit verkündet haben.

