Wie ernst ist es zwischen Hanna Annika und Till Adam nach Ex on the Beach? Der Bademeister hatte versucht, seine Verflossene in der Datingshow zurückzuerobern – offenbar mit Erfolg: Als die Studentin vor die Wahl gestellt wurde, ohne Till in der Villa zu bleiben oder das Format mit ihm zusammen zu verlassen, entschied sie sich für die gemeinsame Abreise. Ihr einstiger Verlobter gestand ihr daraufhin sogar seine Liebe – doch empfindet Hanna für ihn dasselbe?

Im Promiflash-Interview gab Till zu, dass er nicht gedacht hätte, dass Hanna sich für ihn entscheiden würde. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat ist sich sicher: "Es zeigt einfach, dass sie auch noch Gefühle für mich hat und niemand in der Villa auch nur annähernd ihr Interesse geweckt hätte." Er hoffe nun, ihr abseits der Kameras wieder näherzukommen und ihr Vertrauen zurückzugewinnen – denn das hatte er verloren, nachdem er ihr einst fremdgegangen war. Gleichzeitig erhoffe er sich aber auch genügend Freiraum. "Ansonsten werde ich immer versuchen, ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und ihr einfach beweisen, dass man auch wieder ganz viel Spaß und auch Liebe miteinander haben kann", fasste Till zusammen.

Zu seinem aktuellen Beziehungsstatus möchte sich der Schleswig-Holsteiner bis zur Ausstrahlung der letzten Folge allerdings nicht äußern. Er verriet lediglich, dass er mit der Fitness-Liebhaberin nach der Sendung noch viel Kontakt hat – nun aber die Frage sei, ob es bei ihnen noch einmal für eine Beziehung reicht.

