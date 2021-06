Im Moment datet Megan Fox (35) zwar den US-amerikanischen Rapper Machine Gun Kelly (31) – doch die Transformers-Darstellerin hat auch Interesse an Frauen! Die Beauty hat sich nämlich schon 2008 als bisexuell geoutet. Dabei hat sie ihre Liebe zu beiden Geschlechtern schon viel früher erkannt: Megan steht seit über 20 Jahren zu ihrer Bisexualität – und das zelebrierte sie jetzt mit einem Post im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Megan jetzt eine ganze Reihe von Fotos, auf denen sie selbstbewusst in die Kamera schaut. "Seit über zwei Jahrzehnten stehe ich für das B in LGBTQIA", betitelte sie ihr Posting und spielte damit auf ihre Bisexualität an, denn dafür steht das B in der Abkürzung. Zudem rundete sie ihr Posting mit zwei Regenbogen-Emojis ab und setzte den Hashtag #pride – zu deutsch also "Stolz".

Anlässlich des sogenannten Pride-Monats setzte Megan aber nicht nur mit ihrer Bildbeschreibung, sondern auch in Sachen Beauty ein Statement: Die Schauspielerin lackierte sich ihre Fingernägel nämlich passend zum Regenbogen in kunterbunten Farben. Diese symbolträchtige Bemalung setzt die 35-Jährige auf einem weiteren Foto in Szene.

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox im September 2018

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Foxs Fingernägel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de