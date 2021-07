Was für eine herzliche Geste von Jason Momoa (41)! Am Donnerstag verkündete Amber Heard (35) überraschend, dass sie bereits vor wenigen Monaten Mutter einer Tochter geworden sei. Oonagh Paige Heard heißt das kleine Mädchen, das am 8. April dieses Jahres zur Welt kam. Unter dem Post freuten sich viele Fans mit der frischgebackenen Mama. Nun gratulierte der Schauspielerin auch ihr Co-Star Jason.

Unter dem Instagram-Post, mit dem die 35-Jährige jüngst die Geburt ihres Nachwuchses bekannt gab, gratulierte der Aquaman-Darsteller seiner Schauspiel-Kollegin. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb der 41-Jährige schlicht und versah seinen Kommentar zudem noch mit einem großen roten Herz-Emoji. Jason selbst hat bereits zwei Kinder mit seiner Ehefrau Lisa Bonet (53) und weiß somit, wie schön das Leben mit eigenen Kindern sein kann.

Für das kommende Sequel der DC-Comicverfilmung "Aquaman" werden die beiden Schauspieler demnächst wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Schließlich begannen diese Woche die Dreharbeiten zu "Aquaman and the Lost Kingdom" (zu Deutsch: Aquaman und das verlorene Königreich), wie Regisseur James Wan (44) vor wenigen Tagen bekannt gab. Bis Ende letzten Jahres war Ambers Teilnahme an dem Projekt jedoch noch fraglich gewesen. Nach dem Rosenkrieg mit ihrem Ex Johnny Depp (58) hatten viele Fans nämlich eine Petition gegen die Mera-Darstellerin unterschrieben, um sie aus der Fortsetzung entfernen zu lassen.

Instagram / amberheard, Jessica Davis Photography Amber Heard und ihre Tochter Oonagh Paige

Getty Images Jason Momoa und Amber Heard im November 2017

Getty Images Jason Momoa, Nicole Kidman und Amber Heard im Juli 2018

