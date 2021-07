Grace Warrior Irwin Powell ist zwar erst drei Monate alt, aber sie hat schon richtig viel von der Tierwelt gesehen! Die Kleine ist die Tochter von Bindi Irwin (22) und somit die Enkelin der verstorbenen Tierdokulegende Steve Irwin (✝44). Zwar wird sie ihren Opa leider nie kennenlernen, aber dafür kann sie – wie ihre Mama – in dessen Fußstapfen treten: Das Baby durfte schon einen Koala treffen. Jetzt hat Grace auch schon ihre ersten Kängurus gesehen!

Papa Chandler Powell (24) veröffentlichte am Wochenende ein zuckersüßes Foto auf Instagram, das in dem Wildtierzoo der Familie in Australien entstanden ist: Mama Bindi und Baby Grace sitzen hier in einem Gehege mit lauter kleinen Kängurus! Eines davon ist ganz besonders an dem neusten Familienmitglied interessiert und schnuppert sogar an ihr. In der Bildunterschrift freut sich Chandler: "Wir stellen unseren Zoo-Kängurus unser menschliches kleines Känguru vor. Grace hat es absolut geliebt, sie zu treffen!"

Ihre Fans freuen sich sicherlich ganz besonders über das zauberhafte Update, denn: Von Bindi wird in den nächsten Wochen erst mal nichts kommen! "Ich nehme mir einen Monat Auszeit von den sozialen Medien und dem Großteil meiner Arbeit in der Öffentlichkeit, damit ich bei meiner wunderschönen Tochter und meiner wunderbaren Familie sein kann", hatte sie Ende Juni auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt.

Bindi Irwin und Chandler Powell mit ihrer Tochter Grace

Bindi Irwin und Chandler Powells Tochter Grace

Bindi Irwin und ihre Tochter Grace Warrior

