An diesem Abend blieben beinahe keine Lippen ungeküsst! Dass Irina Schlauch den Kandidatinnen bei Princess Charming näherkommt und dabei die eine oder andere Zärtlichkeit ausgetauscht wird, dürfte klar sein: Immerhin sucht die Rechtsanwältin ja nach ihrer Mrs. Right. Aber in der siebten Folge stellte die attraktive Brünette einen neuen Rekord im Knutschen auf: Irina küsste nämlich gleich fünf Singles – und das an nur einem Abend!

Während der Happy Hour ging Irina mit den verbleibenden Singles auf Tuchfühlung: Nachdem die Princess Gea fernab der Gruppe hinter der Villa geküsst hatte, verschwand sie mit Elsa in deren Schlafraum – und auch da kam es zu einem innigen Kuss. Zudem nutzten auch Miri und Lou die Gunst der Stunde und knutschten die Rechtsanwältin während eines Vieraugengesprächs. Kati trieb es sogar noch auf die Spitze: Sie küsste die 30-Jährige nämlich vor den Augen der anderen Singles bei einem heißen Lapdance.

Dabei waren das bei Weitem noch nicht alle Küsse in Folge sieben! Bei einem romantischen Einzeldate tauschte Irina auch Zärtlichkeiten mit Bine aus. Währenddessen waren die Singles in der Ladys-Villa ebenfalls ziemlich wild unterwegs: Elsa küsste kurzerhand der Reihe nach Miri, Gea, Kati und Lou im Whirlpool.

TV Now Irina Schlauch mit Kati, Gea und Lou

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste Princess Charming

TVNOW "Prince Charming"-Girls Elsa, Kati, Lou, Gea und Miri

