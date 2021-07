Ob Megan Fox (35) ihre Aussage wirklich so herzlich meinte? Am Dienstag hatte ihr Ex-Mann Brian Austin Green (47) ein süßes Kuss-Foto mit seiner neuen Freundin Sharna Burgess (36) in den sozialen Medien geteilt. Wenig später hinterließ die Hollywood-Schönheit unter dem Post dann einen schnippischen Kommentar, der bei vielen Usern nicht gut ankam. Nun antwortete Brians Liebste selbst auf die Nachricht des Models.

Am Dienstag hatte der Schauspieler den süßen Pärchen-Schnappschuss auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht. "Es ist schon sehr lange her, dass ich mit jemandem zusammen war, mit dem ich mein Leben wirklich teilen kann", schrieb der 47-Jährige zu dem Bild und forderte die Antwort seiner Ex-Frau damit geradezu heraus. Während die Nachricht der Schauspielerin von vielen Fans als kindisch oder scharfzüngig aufgenommen wurde, sah Brians Neue das augenscheinlich ganz anders. Auf Megans Kommentar "Dankbar für Sharna" antwortete die 36-Jährige mit zwei schlichten weißen Herzen.

Offenbar interpretierte die Turniertänzerin die Aussage als ernst gemeinten Glückwunsch und wollte sich für die lieben Worte erkenntlich zeigen. Bisher hat sich das Model selbst noch nicht zur Bedeutung seines Kommentars zu Wort gemeldet. Doch zuletzt war das Verhältnis zwischen den einstigen Eheleuten gerade dank Sharna eigentlich wieder besser gewesen.

Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im Juni 2021

Anzeige

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green und Sharna Burgess im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de