Ruby O. Fee (25) und Matthias Schweighöfer (40) lassen es sich so richtig gut gehen. Seit etwa drei Jahren gehen die beiden Schauspieler nun schon gemeinsam durchs Leben und wirken so glücklich wie am ersten Tag. Dennoch teilen die beiden Turteltauben nur selten gemeinsame Schnappschüsse auf Social Media. Doch kürzlich veröffentlichte die Schauspielerin nun ein Video, in dem man sieht, wie das Paar etwas Zeit zu zweit auf einem Boot verbringt.

Anfang der Woche teilte die ehemalige "Allein gegen die Zeit"-Darstellerin den Zusammenschnitt ihres Ausflugsvideos auf TikTok. Die 25-Jährige und ihr 15 Jahre älterer Partner haben die gemeinsame Zeit anscheinend sehr genossen, denn in dem Clip ist zu sehen, wie das Pärchen ausgelassen miteinander rumalberte. Während Matthias sich oberkörperfrei um die Steuerung ihres Wassergefährts kümmerte, konnte Ruby am Bug des Schiffes ausgelassen die Seele baumeln lassen. In den Kommentaren zum Video fanden sich neben Ausrufen, wie süß das Paar doch zusammen sei, zudem eine Menge Bemerkungen dazu, dass Ruby um ihren attraktiven Freund zu beneiden sei.

Erst im März hatte die brünette Schönheit anlässlich seines 40. Geburtstages die Zuneigung zu ihrem Freund in einer süßen Liebeserklärung beteuert. Zu einer ganzen Reihe von Pärchenfotos hatte Ruby geschrieben, dass sie gar nicht in Worte fassen könne, wie viel ihr der Blondschopf bedeute. "Du bist der witzigste, liebevollste und cleverste Boss/Partner/Vater, den es gibt", hatte die in Costa Rica geborene Beauty weiter von Matthias geschwärmt.

TikTok / rubyo.feeofficial Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Juli 2021

TikTok / rubyo.feeofficial Matthias Schweighöfer im Juli 2021

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee im Juni 2021

