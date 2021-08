Emmy Russ (22) ist von den aktuellen Reality-TV-Formaten ganz und gar nicht begeistert! Die in Hamburg geborene Beauty machte sich mit ihrer Teilnahme an diversen Fernsehsendungen in der Vergangenheit einen Namen. Im vergangenen Jahr nahm sie beispielsweise an der Datingshow Beauty & The Nerd teil, die sie damals frühzeitig auf eigenen Wunsch verließ. Jetzt zog die Blondine über die neue Staffel der Sendung her.

In einem Instagram-Livestream sprach die Wahl-Spanierin nun über die Show, mit der sie gewissermaßen den großen Durchbruch im deutschen Fernsehen hatte. Ihren Fans verriet die 22-Jährige, dass sie zwar noch keine einzige Folge angeschaut habe, jedoch immer die Postings von ProSieben sehen würde. "Das ist Schrott!", versicherte das Model energisch und fuhr fort, dass sie sowohl die Besetzung als auch die Geschehnisse als äußerst uninteressant empfinde. "Richtiger Müll-Cast bis zum Gehtnichtmehr! Richtig langweilig und oberflächlich!", erzählte Emmy weiter und fügte abschließend an: "Richtiger Mist dieses Jahr".

Auch an den seit vergangener Woche laufenden Folgen von Promi Big Brother ließ die Teilnehmerin von 2020 kein gutes Wort. Besonders zu Danny Liedtke (31) hatte Emmy eine klare Meinung. "Dieser Danny fing ja direkt mit dem Sexspielzeug an! Wer hat das letztes Mal genau so gemacht? Es ist schon peinlich ein bisschen", erzählte sie wütend.

Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"

Sven K. und seine "Beauty & The Nerd"-Partnerin Emmy Russ im Juni 2020

Emmy Russ im August 2021

