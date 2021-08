Lauren Goodger (34) schwelgt im Mama-Glück! Im Januar hatte die britische TV-Bekanntheit ihre Fans mit der freudigen Nachricht überrascht, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Vergangenen Monat durften der "The Only Way Is Essex"-Star und sein Partner Charles Drury schließlich ihre Tochter Larose auf der Welt begrüßen. Nun zeigte die Reality-TV-Persönlichkeit ihr Baby zum ersten Mal in voller Pracht.

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige nun eine Reihe an Eindrücken aus ihrem Alltag als frischgebackene Mutter. So postete die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin in ihrer Story viele Bilder, die das Wachstum ihrer Tochter dokumentieren. Unter den privaten Einblicken befanden sich unter anderem ein Foto, das am Tag der Entbindung aufgenommen wurde, und zwei Aufnahmen, auf denen die kleine Larose nur wenige Tage alt ist. Abschließend teilte Lauren noch einige Clips ihres schlafenden Säuglings, auf denen die Follower zum ersten Mal das Gesicht der Kleinen erkennen konnten.

Schon drei Tage nach ihrer Hausgeburt hatte die ehemalige Dancing on Ice-Kandidatin ein erstes Foto ihres Kindes mit ihrer Community geteilt. Auf dem niedlichen Schnappschuss vom vergangenen Juli war nur das kleine Händchen des Babys zu sehen gewesen, wie es den Finger seines Papas umklammert. "Mami und Daddy sind so verliebt in dich", hatte Lauren unter der Aufnahme von ihrem Wonneproppen geschwärmt.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose im Juli 2021

