Cosimo Citiolo (39) sieht sich in Zukunft wohl noch öfter im TV. Der Musiker wurde durch seinen Auftritt in der beliebten Castingshow DSDS und seinem darauffolgenden Einzug bei Big Brother 2011 einem breiten Publikum bekannt. Nun steht er erneut im Rampenlicht und kämpft bei Kampf der Realitystars um den Sieg. Doch das soll nicht die letzte Station für Cosimo gewesen sein: Er sieht sich vor allem in einer Datingshow.

Mit Promiflash spricht der Sänger über seine zukünftige TV-Karriere und stellt dabei klar: "Ich könnte auch bei Datingshows mitmachen. Wenn das Geld stimmt, bin ich immer dabei." Zu seinen vorherigen Auftritten bei DSDS und "Big Brother" habe er sich eigentlich nicht verändert, bis auf einige Haare, die er verloren habe. "Vielleicht bin ich nicht mehr so aktiv im Bett wie früher, aber ich bin immer noch geil", macht er deutlich.

Mit seiner Art fällt Cosimo nicht nur bei den Zuschauern von "Kampf der Realitystars" auf, auch mit seinen Mitstreitern gerät der Italiener immer wieder aneinander. Schon kurz nach seinem Einzug in die Sala eckt er mit der bereits ausgeschiedenen Julia Jasmin Rühle (34) an und zofft sich heftig mit ihr.

RTLZWEI Cosimo Citiolo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2021

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Juli 2021

Instagram / cosimoofficial "Kampf der Realitystars"-Kandidat Cosimo

