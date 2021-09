Annemarie Carpendale (43) ist für jeden Spaß zu haben. Auf Social Media gibt die "Pastewka"-Darstellerin immer wieder Einblicke in ihr Leben. Dabei begeistert sie ihre Follower regelmäßig mit niedlichen Familien-Aufnahmen oder humorvollen Bildunterschriften. Auch heiße Schnappschüsse aus dem Urlaub mit ihren Liebsten finden sich auf dem Profil der Mutter eines dreijährigen Sohnes. Jetzt teilte Annemarie einige neue Outfit-Bilder mit ihren Abonnenten, auf denen sie in einem Einteiler herumalbert.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Moderatorin nun einige Fotos aus dem "red."-Studio. Dabei macht die Ehefrau von Wayne Carpendale (44) vor der Kamera Faxen und zeigt beispielsweise stolz ihr kleines Bäuchlein. "...also, ich wär schon wieder so weit", schrieb die gebürtige Hannoveranerin zu den Bildern. Auch in ihrer Story teilte Annemarie einige der Schnappschüsse, die sie mit lustigen Stickern ergänzte.

Bei den Abonnenten der 43-Jährigen kamen die Einblicke in ihr Arbeitsleben sehr gut an. So waren die User beispielsweise begeistert von Annemaries natürlicher und authentischer Art und freuten sich, dass die Sängerin sich selbst nicht allzu ernst nahm. "Schön und authentisch wie immer", schrieb beispielsweise ein Follower und ein anderer Fan fügte hinzu, dass die Blondine eine echte Powerfrau sei.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im September 2021

