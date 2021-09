Nathalie Volk (24) gibt neue private Einblicke in ihr Liebesleben! Seit rund einem Jahr sind die ehemalige GNTM-Kandidatin und der Hells-Angels-Rocker Timur ein Paar. Erst kürzlich hielt der Tattoo-Fan schließlich bei einem romantischen Dinner am Strand um die Hand der in Nienburg an der Weser geborenen Schönheit an. Überglücklich postete die Reality-TV-Darstellerin wenig später ein Bild, auf dem sie stolz ihren Ring in die Kamera hielt. Jetzt teilte Nathalie sogar zum ersten Mal ein Foto, auf dem sie ihren Schatz küsst.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 24-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem sie ihrem Timur einen dicken Kuss auf die Lippen gibt. Diesen Moment schien Nathalie sehr zu genießen: Während sie den Muskelmann mit geschlossenen Augen knutscht, wirkt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin sehr ruhig und zufrieden.

Was sie an dem Rocker besonders liebt? "Ich liebe sein Herz, seine Seele, seinen Charakter, sein Aussehen, seine Tattoos", schwärmte sie gegenüber RTL."Für mich ist Timur ein echter Mann. So eine Art Mann kannte ich vorher noch nicht und genau das reizt mich an ihm", berichtete die dunkelhaarige Beauty.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und ihr Freund Timur im September 2021

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

