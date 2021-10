Kourtney Kardashian (42) versteht sich offenbar blendend mit den Kindern ihres Freundes. Seit Februar schweben die Unternehmerin und Travis Barker (45) bereits im siebten Himmel. Seit Kurzem wird nun sogar spekuliert, dass der Blink-182-Drummer bald um die Hand seiner Liebsten anhalten will. Immerhin scheint es auch zwischen seiner Freundin und seinen Kindern bestens zu laufen. Auf einer privaten Feier entspannten sich Kourtney und Travis' Töchter nun sogar zusammen.

Auf ihrem Instagram-Account teilte der Keeping up with the Kardashians-Star nun einige Eindrücke von dem Event ihrer Lifestyle-Marke Poosh. Bei dem Wellnesstag waren auch die Kinder ihres Lebensgefährten zugegen. Eine der Momentaufnahmen zeigte Kourtney nämlich, wie sie unbekümmert mit Alabama (15) und Atiana am Pool relaxte. Während Erstere Travis' leibliche Tochter ist, teilt sie sich mit ihrer dunkelhaarigen Schwester nur die Mutter.

Doch nicht zum ersten Mal unternimmt Kourtney etwas mit ihrer kleinen Patchworkfamilie. Bereits mehrfach wurden die beiden Turteltauben bei gemeinsamen Ausflügen mit ihren Kids von Paparazzi abgelichtet. Im Juli besuchten Kourt und Travis beispielsweise gemeinsam mit ihrem jüngstem Sohn Reign (6) Disneyland.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Freuninnen im September 2021

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de