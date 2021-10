Claudia Obert (60) bricht ihr Schweigen. Die Modeunternehmerin stand in den vergangenen Jahren für die verschiedensten Reality-Formate vor der Kamera. 2017 nahm sie unter anderem an Promi Big Brother teil und traf dort auf Willi Herren. Im April dieses Jahres wurde bekannt, dass der Ballermann-Sänger im Alter von 45 Jahren verstorben ist. Im Gegensatz zu vielen anderen seiner TV-Weggefährten meldete sich Claudia dazu nicht zu Wort – bis jetzt!

In ihrem Buch "Life is a party! Mein Leben zwischen Champagner, Männern und Millionen" schreibt die 60-Jährige, dass sie nicht viel davon halte, direkt nach dem Tod eines Menschen ein gemeinsames Bild zu posten und ein paar Worte dazu zu schreiben: "Ich kann das nicht." Knapp ein halbes Jahr nach Willis Ableben erinnert sie sich jedoch an die gemeinsame Zeit mit seiner Tochter Alessia Herren (19) zurück. Diese lernte Claudia zu Beginn des Jahres im Rahmen der Kampf der Realitystars-Dreharbeiten kennen. "Nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr aus Thailand starb ihr Vater Willi. Das hat mich schon mitgenommen. Das tat mir wahnsinnig leid für das Mädchen", hält die Modeunternehmerin fest.

Darüber hinaus verrät Claudia: "Wenn ich das richtig verstanden habe, stand Willi unter großem Druck, stellte sich vielleicht die Frage: Wie geht es weiter? Bin ich schon auserzählt? War ich schon in allen Realityshows vertreten? Was kann noch kommen?" Gerade in diesem Geschäft müsse man ihrer Meinung nach extrem stark sein und viel aushalten. Dazu gehörten vor allem die unkalkulierbaren Reaktionen nach der Ausstrahlung einer solchen Sendung.

Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast bei der Stunde der Wahrheit

Anzeige

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

Anzeige

ActionPress Claudia Obert und Willi Herren bei "Promi Big Brother" 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de