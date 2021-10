Für John Travolta (67) und seine Kinder Ben (10) und Ella waren die letzten Monate vermutlich sehr schwer. Im Juli vergangenen Jahres starb seine Frau Kelly Preston (✝57) an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Sie hatte zuvor zwei Jahre lang gegen den Krebs gekämpft. Am Mittwoch wäre die Schauspielerin 58 Jahre alt geworden. Anlässlich dessen teilte John jetzt ein Foto von ihr und gratulierte der Verstorbenen zu ihrem Geburtstag.

Auf Instagram postete er ein Bild seiner geliebten Frau, das sie bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 2018 zeigt. "Happy Birthday Kelly. Wir vermissen und lieben dich so sehr", schrieb John dazu. Die beiden lernten sich 1998 bei Probeaufnahmen für die Komödie "The Experts" kennen. John und Kelly waren 29 Jahre verheiratet. In der Talkshow "Hart to Heart" sprach John mit Gastgeber Kevin Hart (42) darüber, wie die Kinder auf den Tod ihrer Mutter reagiert haben. "Weil Mama gestorben ist, habe ich Angst, dass du auch stirbst", habe sein 10-jähriger Sohn Ben zu ihm gesagt.

John habe mit ihm daraufhin ganz offen über den Tod gesprochen und ihm erklärt: "Ich könnte morgen sterben. Du auch. Oder jeder andere. Also lass uns das als einen Bestandteil des Lebens sehen [...] Du gibst einfach dein Bestes und versuchst so lange zu leben wie du kannst!"

Anzeige

Instagram / johntravolta Kelly Preston, in Cannes 2018

Anzeige

Instagram / johntravolta John Travolta, Schauspieler mit seinem Sohn Ben Travolta

Anzeige

Instagram / therealkellypreston Benjamin, Kelly Preston, Ella und John Travolta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de