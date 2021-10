Daniela Katzenberger (35) möchte im Netz wieder etwas kürzertreten. Zuletzt war die TV-Auswanderin auf Social Media sehr aktiv und veröffentlichte erst vor wenigen Tagen süße Fotos aus ihrer Kindheit. Auch an ihrem Geburtstag Anfang des Monats teilte sie eine Reihe von Bildern, auf denen sie ihren Fans sehr private Einblicke gab. Doch jetzt ist erst einmal Schluss damit: Daniela nimmt sich eine Social-Media-Auszeit!

In ihrem wohl vorerst letzten Instagram-Post für die nächste Zeit erklärte die 35-Jährige: "Muddi macht mal eine kleine kreative Instagram-Pause." Ein Grund dafür ist, dass sie momentan mitten in den Dreharbeiten für die nächste Staffel ihrer Sendung steckt. "Ich gebe da auch immer Vollgas und liebe es auch nach all den Jahren, vor der Kamera zu stehen", führte die Mutter einer Tochter weiter aus. Instagram bereite ihr ebenfalls viel Spaß – sie habe nur manchmal das Gefühl, sich "leer gelabert" zu haben: "So als ob ich meine Tagesration an Wörtern schon verballert habe." Ihre Fans sollten sich nun also keine Sorgen um sie machen, wenn sie sich zunächst nicht meldet.

In der Vergangenheit hat sich Daniela schon häufiger für kürzere Zeiträume aus dem Netz zurückgezogen – wie zum Beispiel im Dezember des vergangenen Jahres. In diesem Fall hatte sie sich jedoch nach nur wenigen Tagen – kurz vor Weihnachten – bei ihrer Community zurückgemeldet.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihren Geschwistern im Jahr 1992

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Oktober 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, September 2021

