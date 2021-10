Prinzessin Eugenie (31) lässt es ganz entspannt angehen. Im Februar dieses Jahres bekam die Tochter von Prinz Andrew (61) und Sarah Ferguson (62) ihr erstes Kind. Seitdem ist der kleine Junge namens August Philip Hawke der ganze Stolz seiner Eltern Eugenie und Jack Brooksbank (35). Inzwischen nimmt die Enkelin der Queen (95) wieder an dem ein oder anderen Event teil. Jetzt besuchte die 31-Jährige eine Kunstausstellung in einem Krankenhaus, auf der sie mit ihrem Look überraschte: Eugenie erschien dort herrlich normal in einem lässigen Mama-Kleid!

Prinzessin Eugenie stattete einem sozialen Kunstprojekt für psychisch erkrankte Menschen in einem Londoner Krankenhaus einen Besuch ab. Für ihren Auftritt in der Klinik entschied sich die Mutter nicht für einen eleganten, auffälligen Look, sondern wählte ein cooles und lässiges Outfit. "Es war sehr inspirierend, heute alle Beteiligten zu treffen", schrieb Eugenie auf Instagram zu den Eindrücken, die sie von dem Tag hatte. Offenbar wollte die Britin mit ihrem Aussehen bei ihrem Besuch nicht zu viel Aufmerksamkeit generieren und den Fokus völlig auf die Beteiligten des Projektes richten.

Seit der Geburt ihres Sohnes scheint Eugenie offenbar sowieso lieber in bequemere Sachen schlüpfen zu wollen. Kürzlich besuchte sie gemeinsam mit Baby August einen Park, in dem Holzelefanten ausgestellt wurden. An dem Tag trug Eugenie ein luftiges grünes Kleid, während ihr Sohnemann mit einem coolen Cowboy-Hut alle Blicke auf sich zog.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie beim Besuch einer Klinik in London, 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie besucht die Hammersmith-and-Fulham-Klinik in London, 2021

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn im Elefantenpark

