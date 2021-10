Die beliebte Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick, bei der sich zwei Fremde erst am Traualtar kennenlernen und entscheiden müssen, ob sie sich das Jawort geben wollen, geht schon bald in die nächste Runde. Am 3. November startet zur Primetime die achte Staffel der Show auf Sat.1. Aber geht das Konzept eigentlich auf? Diese Paare sind nach sieben Staffeln von "Hochzeit auf den ersten Blick" noch zusammen!

Vanessa und Peter

Das Paar lernten sich 2015 in der Show kennen. Die Liebesgeschichte der beiden ist aber besonders, denn sie wurden von den Experten nicht als perfektes Paar eingestuft und heirateten in der Show andere Personen! Dennoch blieben sie nach Ausstrahlung der Show in Kontakt und sind seitdem glücklich zusammen. Im Oktober setzten sie ihrem Glück noch die Krone auf: Sie bekamen ihr erstes Baby!

Ramona und Stephan

Ramona und Stephan nahmen 2016 an dem TV-Experiment teil – und verliebten sich! Zum vierten Jahrestag bereitete er seiner Frau dann bei einem Gastauftritt in der siebten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" eine besondere Überraschung und hielt noch einmal ganz offiziell um die Hand von Ramona an: "Du weißt gar nicht, wie viel du mir bedeutest. Du warst das Puzzleteil, das mir noch gefehlt hat. [...] Willst du mich nochmals heiraten?"

Cindy und Alexander

Cindy Riedel (33) und ihr Mann Alexander verliebten sich 2019 bei der Show ineinander. Nun wollen sie den Weg noch einmal gehen und erneut heiraten – aber ohne die Kameras und in größerem Rahmen. Bislang wurden ihre Pläne allerdings durch die aktuelle Gesundheitslage durchkreuzt.

Samantha und Serkan

Auch Samantha und Serkan lernten sich bei ihrer Teilnahme 2019 kennen und sind seitdem offenbar überglücklich miteinander. Und auch sie bekamen sogar schon Nachwuchs! Anfang des Jahres 2021 begrüßten sie ihren Sohn Kilian auf der Welt.

Melissa und Philipp

Melissa und Philipp taten es ihnen gleich: Sie trafen 2019 am Traualtar aufeinander – und es klickte sofort. Im Januar 2021 bekamen auch sie ein "Hochzeit auf den ersten Blick"-Baby!

Annika und Manuel

In der vergangenen Staffel 2020 wurde allerdings nur ein Paar glücklich: Annika und Manuel haben sich als einziges Pärchen gefunden und sind seit dem Experiment in einer glücklichen Beziehung.

