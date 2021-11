Macht Thomas Markle Jr. nun einen Rückzieher? Die letzten Wochen wetterte er vermehrt gegen seine Halbschwester Herzogin Meghan (40). Während seiner Teilnahme an der australischen Show "Big Brother VIP" nahm er kein Blatt vor den Mund. Nun zeigte sich der US-Amerikaner allerdings von einer anderen Seite: Offenbar will Thomas versuchen, auf seine berühmte Halbschwester zuzugehen und sich bei ihr zu entschuldigen!

Im Gespräch mit New Idea gestand sich der 55-Jährige einige Fehler ein, weil er mit Meghans plötzlichem Ruhm und der damit einhergehenden Belagerung durch die Presse nicht klarkam: "Ich wurde in eine Ecke gedrängt, gegen eine Wand. Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht und bereue sie bis heute." Thomas gab außerdem zu, dass er an der TV-Show teilgenommen hat, um zu zeigen, dass er auch anders kann. "Ich möchte, dass jeder, der zuschaut, diese Seite von mir mitnimmt, mein wahres Ich", erzählte er und hoffte dabei inständig, dass auch Meghan die Show schaue.

Zuletzt deutete Thomas bereits an, dass er sich gerne mit seiner Halbschwester und seinem Schwager Prinz Harry (37) versöhnen möchte. "Ich würde einfach gerne zu ihnen nach Hause gehen und an die Tür klopfen, sie umarmen und [...] mich direkt bei ihr entschuldigen", räumte er in dem Interview ein. Er hoffe zudem darauf, auch Meghans Kinder Archie (2) und Lilibet kennenlernen zu dürfen.

Getty Images Herzogin Meghan in New York, September 2021

Mirrorpix / MEGA Thomas Markle Jr. im April 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Commonwealth Day 2020

