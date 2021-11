Zwischen Kody Brown (52) und Christine Brown (49) ist es tatsächlich aus! Der 18-fache Vater und seine Noch-Ehefrau sind durch die Show "Sister Wives", in Deutschland bekannt unter dem Titel Alle meine Frauen, berühmt geworden. Kody ist nämlich nicht nur mit Christine verheiratet, sondern auch mit Meri (50), Robyn (43) und Janelle (52). Nachdem sich allerdings hartnäckig Gerüchte um eine Krise in der polygamen Ehe hielten, gab Christine am Dienstag die Trennung von Kody bekannt. So reagiert ihr Ex nun auf die Trennungs-News.

Auf Instagram teilte Kody ein kurzes Statement zu den traurigen Neuigkeiten mit seinen Fans: "Christines Entscheidung, zu gehen, macht mich sehr traurig. Wir haben viele schöne Jahre miteinander verbracht und ich habe großen Respekt vor ihr und ich bewundere sie sehr." Christine hatte in ihrem Trennungs-Statement bereits betont, dass sie sich weiterhin gemeinsam um ihre sechs Kinder kümmern wollen. Das ist auch Kody offenbar sehr wichtig. "Obwohl sich unsere Wege trennen, werden wir weiterhin engagierte Eltern bleiben", heißt es in dem Post weiter.

Mit einem Umzug brachte Christine die Gerüchteküche bereits vor einigen Wochen zum Brodeln. Sie hat ihr Haus in Arizona – wo auch Kody und der Rest der XXL-Familie lebt – verkauft und ist mit ihrer jüngsten Tochter in ihre Heimat Utah gezogen. Viele Fans waren sich daraufhin sicher, dass es in ihrer und Kodys Ehe heftig kriseln müsse.

MEGA/ RAMEY PHOTO Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Januar 2020

