Sie könnte als Tante nicht glücklicher sein! Gigi Hadid (26) wurde vor einem Jahr zum ersten Mal Mutter und machte damit ihre Schwester Bella (25) zur stolzen Tante von Töchterchen Khai. Und das Model geht in seiner neuen Rolle total auf: Erst vor wenigen Wochen schwärmte Gigi von ihrer älteren Schwester als "ewige Beschützerin" ihrer Tochter. Und auch Bella selbst kann kaum aufhören, Lobeshymnen auf Khai zu singen!

"Gibt es eigentlich Vollzeit-Tanten?", fragte sie jüngst lachend im Gespräch mit E!'s Daily Pop. Denn Bella möchte am liebsten ständig bei ihrer Nichte sein – und nimmt dafür sogar das "frühe Aufstehen" liebend gerne in Kauf. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben so viel Freude empfinden könnte. Sie ist das größte Geschenk überhaupt und hat unsere Familie im besten Sinne verändert", huldigte das Model dem Einfluss seiner Nichte auf die ganze Familie.

Doch bei Familie Hadid läuft zurzeit leider nicht alles bestens! Khais Vater Zayn Malik (28) soll gegenüber seiner Schwiegermutter Yolanda (57) handgreiflich geworden sein – und wurde deswegen bereits angeklagt. Zudem entfolgten Bella und ihr Bruder Anwar (22) den Ex-One Direction-Sänger auf Instagram – Gigi wiederum bat um die Wahrung ihrer Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Getty Images Gigi und Bella Hadid im Februar 2020 in Paris

Instagram / bellahadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Getty Images Yolanda Hadid, 2018

