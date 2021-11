Lovelyn Enebechi (25) schämt sich nicht für ihr Gewicht! Im vergangenen August hatte die ehemalige GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2013 verraten, dass sie und ihr Freund zum ersten Mal Eltern werden. Auch dass sich das Paar auf ein Söhnchen freuen darf, erzählte die brünette Beauty bereits. Jetzt verriet Lovelyn außerdem, wie viele Extrakilos sie inzwischen mehr auf die Waage bringt.

In Rahmen einer kleinen Fragerunde mit ihrer Community auf Instagram kam es nun zu einer kleinen Verwirrung bezüglich des Gewichts der werdenden Mama. Auf die Frage, wie viel sie schon während ihrer Schwangerschaft zugenommen habe, antwortete Lovelyn ehrlich: "Stand heute: Schwangerschaftswoche 23, vier Kilo zugenommen". Doch offenbar verlasen sich einige Follower, weswegen das Model kurz darauf Nachrichten wie "Oh, das ist aber viel" bekam. "Um das noch mal klarzustellen: Ich habe vier Kilo zugenommen und nicht 23 Kilo", erzählte die 25-Jährige anschließend. Zudem verriet die werdende Mama, dass ihr Baby mittlerweile ein halbes Kilo schwer sei.

Augenscheinlich konnte Lovelyn mit dem ganzen Thema jedoch noch nicht endgültig abschließen, denn am nächsten Tag meldete sie sich erneut bei ihren Fans. "Also ich finde das wirklich nicht in Ordnung – egal ob ich 23 Kilo, vier oder zehn Kilo zugenommen habe – darüber zu urteilen!", schimpfte die gebürtige Hamburgerin. "Ich finde, man sollte dann auch vorher ein bisschen wissen, worüber man spricht, [...] bevor man Leuten vielleicht auch zu nahe tritt oder sie verletzt", meinte sie.

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi in der 18. Schwangerschaftswoche

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi im Oktober 2021

Instagram / lovelyn_enebechi Lovelyn Enebechi, Model

