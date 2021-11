Mit viel Liebe zum Detail: Bei einer virtuellen Ansprache zur Weltklimakonferenz, bei der Queen Elizabeth II. (95) nicht anwesend sein konnte, gedachte sie ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip (✝99) auf besondere Weise. Dieser verstarb im April dieses Jahres, nachdem er sich in seinem Leben sehr für den Klimaschutz engagiert hatte, was seine Frau in ihrer Rede ansprach: Die Queen erinnerte mit kleinen Details an ihren verstorbenen Mann!

In der Video-Ansprache für den Klimagipfel saß die Queen in einem grünen Kostüm vor der Kamera und sprach über die große Bedeutung des Events. Im Hintergrund war ein Bilderrahmen aufgestellt, auf dem man eine Fotografie von Prinz Philip mit etlichen Schmetterlingen sah. Doch damit nicht genug: Das Outfit der Monarchin schmückte eine kleine Schmetterlingsbrosche, die sie zur Hochzeit mit ihrem Mann geschenkt bekommen hatte! In der Rede erwähnte sie diesen zudem: "Die Auswirkungen der Umwelt auf den menschlichen Fortschritt war ein Thema, das meinem lieben verstorbenen Ehemann [...] sehr am Herzen lag."

Eigentlich wollte die Queen persönlich zu dem Klimaevent der Vereinten Nationen in Schottland reisen, doch auf ärztliche Anweisung hin nahm sie dieses Mal nur digital teil: Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt im Oktober wurde der 95-Jährigen nämlich geraten, sich auszuruhen und die Teilnahme an der Veranstaltung abzusagen.

Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit

Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey

