Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24) haben jüngst eine traurige Neuigkeit aus ihrem Liebesleben publik gemacht: Die "Señorita"-Interpreten gehen nach rund zweieinhalb Jahren Beziehung wieder getrennte Wege. Offenbar hat die gebürtige Kubanerin schon einige Zeit vor der Bekanntgabe an einem öffentlichen Ort über das Liebes-Aus gesprochen: Ein Fan hat nämlich schon vor einigen Tagen zufällig mitgehört, als Camila und eine Freundin über die Trennung sprachen...

Dem US-amerikanischen Instagram-Account deuxmoi liegt ein Bericht eines Fans vor, der die Unterhaltung während eines Fluges von Miami nach Los Angeles mitbekommen haben will. "Sie hat die Filme durchgeschaut und ihre Freundin gefragt: 'Was würdest du schauen, wenn du gerade erst eine Trennung hinter dir hast – etwas Fröhliches oder etwas Trauriges?'", berichtete der Informant. Die Begleitung der "Havana"-Sängerin habe ihr daraufhin erst einmal zu einem aufmunternden Streifen geraten – und die 24-Jährige habe zugestimmt: "Ja, ich will hier im Flugzeug nicht anfangen zu heulen."

Zwar ist es zwischen Camilla und Shawn in Sachen Liebe jetzt aus und vorbei – allerdings pflegen die beiden laut eigenen Aussagen auch weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander. "Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde sein", betonte das Paar nämlich im Rahmen seines Trennungsstatements in den sozialen Medien.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im September 2021

Getty Images Camila Cabello bei den Grammy Awards 2020 in Los Angeles

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello gewinnen "Beste Collaboration" für "Señorita" bei den AMAs 2019

