Wow, Scarlett Johansson (36) ist bereits wieder in Topform! Dabei bekam die Schauspielerin erst im August ein Kind. Sie und ihr Mann Colin Jost (39) durften sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen – einen Jungen namens Cosmo. Nur drei Monate später flasht die "Black Widow"-Darstellerin nun mit ihrem After-Baby-Body. Bei ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt nach der Geburt ihres Sohns stellt sie nun ihre Hammerfigur zur Schau.

Der Marvel-Star erschien am Donnerstag im Beverly Hilton Hotel zu einem ganz besonderen Anlass – der Verleihung der 35. Annual American Cinematheque Awards. Bei dieser Veranstaltung war Scarlett der Ehrengast, da sie in diesem Jahr die Auszeichnung erhielt. Dass sie an diesem Abend im Mittelpunkt stand, war gleich klar, als sie den roten Teppich betrat. Die "Lucy"-Darstellerin strahlte regelrecht und zog in ihrem schicken, aber dennoch businessmäßigen weißen Outfit alle Blicke auf sich. Die absoluten Hingucker: Die rückenfreie Anzugjacke, die ihre Tattoos zur Geltung brachte, und das funkelnde Glitzerkorsett, das unter dem Blazer zum Vorschein kam.

Die Zweifach-Mama erschien übrigens nicht alleine: Sie war in Begleitung ihres Gatten Colin da. Auch sonst waren viele Prominente da, um Scarlett zu ehren – etwa ihr langjähriger Co-Star Jeremy Renner (50), Jon Favreau (54), Kevin Feige (48) und der Vorsitzende der American Cinematheque, Rick Nicita. In einer Rede schwärmte er von der 36-Jährigen: "Wann immer sie die Leinwand mit ihrer schillernden Präsenz beehrt, weiß das Publikum, dass es eine engagierte Künstlerin [...] zu sehen bekommt."

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei den Cinematheque Awards im November 2021

Getty Images Scarlett Johansson bei den Cinematheque Awards im November 2021

Getty Images Scarlett Johansson und Jeremy Renner, Schauspieler

