Yeliz Koc (28) begeistert ihre Fans mit ihren ehrlichen und kreativen Babyposts! Seit der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie Anfang Oktober gewährt die einstige Bachelor-Kandidatin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Kürzlich präsentierte sie ihre Waschmaschine, die sie kurzerhand zu einem Wickeltisch umfunktioniert hat – und das kommt bei ihrer Community so richtig gut an! "Sie versteckt ihr kleines ‘Babychaos’ wenigstens nicht – sehr ehrlich" oder auch "Macht sie auf jeden Fall sehr sympathisch!", kommentierten beispielsweise zwei Nutzer einen Promiflash-Beitrag auf Instagram.

