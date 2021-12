Ein herber Rückschlag für Vicky Pattison (34). Die Geordie Shore-Beauty hat in der Vergangenheit schon häufiger über ihren Kinderwunsch gesprochen. 2019 ließ sie sich sogar in einer Kinderwunschklinik untersuchen. Auch wenn sie und ihr Partner mit der Familienplanung aktuell noch ein bisschen warten wollen, hat Vicky immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig ihr eigener Nachwuchs ist. Nun erhielt sie allerdings eine für sie schwierige Diagnose: Vicky hat eine Zyste am Eierstock – die Auswirkungen auf ihre Fruchtbarkeit haben könnte.

Das verriet der Realitystar nun in einem Instagram-Post. Zu einem Selfie, auf dem sie offenbar geweint hat, schrieb Vicky: "Sie haben einige Anomalien an meinen Eierstöcken festgestellt, vor allem eine vier Zentimeter große Zyste an der Linken." Für die 34-Jährige ist diese Nachricht geradezu niederschmetternd. Durch die Zyste wird sie es nämlich wahrscheinlich schwer haben, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. "Das ist genug, um jeder Frau den Wind aus den Segeln zu nehmen, von einer Frau in ihren Dreißigern ganz zu schweigen", erklärte sie ihre Stimmungslage. Vicky möchte sich deshalb aber nicht entmutigen lassen, sondern lieber positiv bleiben. Immerhin gibt es für sie nun viele Optionen. Vicky betonte außerdem noch mal, dass es nicht unüblich ist, dass Zysten auch von alleine wieder schrumpfen.

Nach ihrem ersten Schock kann Vicky dem Ganzen aber auch etwas Positives abgewinnen. Die Britin leidet bereits seit einiger Zeit an schweren Periodenschmerzen. Bisher konnten ihr die Ärzte allerdings nicht helfen. Die Zyste könnte ihre Beschwerden nun aber erklären. "Ich dachte schon, ich werde verrückt. Ich war beinahe überzeugt, dass ich einfach schwach bin und meine verdammte Periode nicht ertragen kann, obwohl alle anderen Frauen es offenbar können. Aber jetzt weiß ich Bescheid", heißt es in ihrem Post.

