Diese Fotos scheinen die Schwangerschaftsgerüchte um Mia Goth wohl endgültig zu bestätigen! Schon seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass die Schauspielerin und ihr On-Off-Partner Shia LaBeouf (35) Eltern werden. Geäußert haben sich dazu bisher weder die "A Cure for Wellness"-Darstellerin noch der "Pieces of a Woman"-Star. Die Blondine wurde zuletzt jedoch immer wieder mit einer eindeutigen Wölbung fotografiert – so auch jetzt!

Mia wurde jetzt von Fotografen in Los Angeles abgelichtet. Total entspannt schlenderte die 28-Jährige mit Kopfhörern in den Ohren durch die Straßen und streichelte dabei hin und wieder ihre Körpermitte. Obwohl sie einen lockeren Pullover trug, ist der wachsende Bauch der Britin nicht mehr zu übersehen. Glaubt man einem Insider, dann ist das auch nicht verwunderlich. Laut TMZ soll Mia bereits im vierten oder fünften Monat sein.

Mia und Shia hatten sich 2016 live im Internet das Jawort gegeben. Zwei Jahre später folgte das Eheaus. So richtig los kamen die beiden jedoch nicht voneinander. In diesem Sommer scheinen die beiden sich wieder angenähert zu haben. Sie machten sogar einen Auslug ins Disneyland zusammen und wurden seitdem immer wieder Seite an Seite gesehen.

MEGA Schauspielerin Mia Goth

MEGA Mia Goth im Dezember 2021

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf 2014 in London

Glaubt ihr, dass Mia sich bald zu ihrer Schwangerschaft äußern wird? Ja, ganz sicher. Nein, sie wird weiter schweigen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



