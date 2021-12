Mit diesem Outfit zog Diane Kruger (45) alle Blicke auf sich. Bei großen Veranstaltungen zeigt die gebürtige Niedersächsin immer wieder, dass sie ein Händchen für Mode besitzt. Auch vor ausgefalleneren Farben oder Mustern scheut die Darstellerin sich nicht. So trug sie bei der diesjährigen Met-Gala beispielsweise ein neongrünes Ensemble, das sie mit grellpinken Schuhen kombinierte. Bei einem Event verzauberte Diane nun in einem geblümten Zweiteiler.

Bei der Benefizveranstaltung des Museums of Modern Art Anfang der Woche lief die 45-Jährige in einer aufeinander abgestimmten Blusen-Rock-Kombi über den roten Teppich. Zu dem geblümten Crop-Top, das mit einem auffälligen Kragen ausgestattet war, kombinierte Diane einen passenden Rock, der ihr bis zu den Knöcheln reichte. Ihr Look des Abends setzte die schlanke Körpermitte der Mutter zudem perfekt in Szene. Um ihr Outfit abzurunden, entschied sie sich für schlichte schwarze Riemchen-Sandalen und silbernen Schmuck. Laut Just Jared stammt das Outfit der "Troja"-Darstellerin von Emilia Wickstead.

Bei der alljährlichen Benefizgala des MoMAs werden Spenden für die kontinuierliche Unterstützung der Sammlung der Filmabteilung des Museums gesammelt. Zudem wurde Penelope Cruz (47) an diesem Abend geehrt, die ihrerseits in einem langen roten Abendkleid von Chanel alle Blicke auf sich zog. Auch Ricky Martin (49), Riley Keough (32) und Anne Hathaway (39) ließen sich beispielsweise an dem Abend ablichten, um anschließend für den guten Zweck zu spenden.

Anzeige

ZapatA/MEGA Diane Kruger im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Penelope Cruz im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de