And the winner is... Eine weitere Staffel The Voice of Germany geht zu Ende. Im Finale der Gesangsshow traten Sebastian Krenz, Gugu Zulu, Katarina Mihaljevich, Linda Elsener und das Duo Florian und Charlene Gallant an. Nach zahlreichen tollen Performances mit den Coaches und Weltstars wie James Morrison (37), James Blunt (47) und Calum Scott fiel am Ende die Entscheidung. Wer schnappte sich den Titel bei "The Voice of Germany"?

Zum Auftakt der Show begeisterten die Finalisten mit ihrer Version von Florence and the Machines Hit "Shake It Out" und danach ging es spektakulär weiter. Die Kandidaten performten gemeinsam mit ihren jeweiligen Coaches und mit ihren prominenten Duett-Partnern. Danach wurde es ernst: Charlene und Florian bekamen am wenigsten Anrufe von den Zuschauern und musste sich aus der Show verabschieden. Somit blieben noch vier Talents im Rennen um den Titel. Auch für Linda und Katarina reichte es leider nicht – den zwei übrigen Talents war ihre Nervosität klar anzusehen. Am Ende schaffte es Sebastian, sich gegen die anderen Kandidaten durchzusetzen. Ganze 36,29 Prozent der Stimmen gingen an ihn – somit ist Sebastian offiziell der Sieger von "The Voice of Germany". Sein Coach Johannes Oerding (39) könnte offenbar kaum stolzer sein und kam aus dem Strahlen nicht mehr heraus.

Da lagen die Promiflash-Leser goldrichtig mit ihrer Einschätzung. In einer Umfrage stimmten ganze 40,8 Prozent der 1.579 Teilnehmer für Sebastian. Der Rocker gewann mit seiner Performance mit James Arthur (33) und seinem brandneuen Song "What They Call Life" mit seinem Coach Johannes Oerding die Herzen der Zuschauer.

