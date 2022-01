Gülcan Kamps (39) verlor nie die Hoffnung, dass sie eines Tages doch noch Mutter werden würde. Die einstige Viva-Moderatorin schwelgt derzeit im absoluten Babyglück. Mitte Dezember bekam die TV-Bekanntheit ihr erstes Kind. Gülcan geht in ihrer Mutterrolle total auf. Doch jetzt schlägt sie nachdenkliche Töne an. Der Grund: Die 39-Jährige erinnerte sich an den steinigen Weg, den sie und ihr Ehemann Sebastian gehen mussten, um ein eigenes Kind zu bekommen. Emotional richtete sich die TV-Bekanntheit an ihr Neugeborenes: "Fünf Jahre habe ich auf dich gewartet. [...] Die Hoffnung, dass wir uns eines Tages treffen, habe ich nie verloren, und heute bin ich so glücklich, dass ich/ wir durchgehalten haben."

