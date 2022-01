Bereits vor Wochen hatten Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) angekündigt, zum Jahreswechsel eine große Neuigkeit bekannt geben zu wollen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Schwangerschaftsgerüchte die Runde machten. Im Endeffekt gab es für die Fans aber ganz andere News: Die Wendlers haben sich ein Grundstück gekauft. Viele Fans waren von dieser Nachricht ziemlich enttäuscht – oder doch nicht? Auf OnlyFans bekamen die beiden für ihr Ankündigungsvideo jedenfalls ein XXL-Trinkgeld.

Auf der Bezahlplattform, auf der Michael und Laura mittlerweile hauptsächlich posten, kann man den Creatorn neben den regelmäßigen Beiträgen auch Trinkgeld für ihre Posts geben. Bei dem umstrittenen Schlagerstar und seiner jungen Frau bewegen sich die OnlyFans-Trinkgelder meistens zwischen fünf und 20 US-Dollar – wenn die Fans überhaupt doppelt in die Tasche greifen. Selbst bei einem sexy Unterwäsche-Foto von Laura ließen die User gerade einmal 25 Dollar, also 22 Euro, springen. Für ihr Ankündigungsvideo bekamen die beiden allerdings satte 100 Dollar zusätzlich, umgerechnet also knapp 89 Euro. Waren also doch nicht alle Fans enttäuscht? Denn zumindest in einer Promiflash-Umfrage hatte zuvor die große Mehrheit angegeben, sich von der großen Verkündung mehr erhofft zu haben.

Ihren bisherigen Trinkgeld-Rekord haben die beiden dadurch aber noch längst nicht gebrochen. Der liegt nämlich bisher bei satten 600 Dollar, umgerechnet also 532 Euro. Dieses stolze Sümmchen erhielten Michael und Laura für einen von Lauras Luxus-Adventskalender-Posts.

Michael Wendler und seine Frau Laura

Michael Wendler und Laura Müller, Weihnachten 2020

Michael Wendler und Laura

