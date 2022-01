Wer wird sich bei "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" mit seinem Ex-Partner zusammenraufen müssen? Im kommenden Monat geht mit der neuen RTL-Show ein ganz besonderes Trash-Format an den Start. Dabei müssen getrennte Promi-Paare zusammenarbeiten, um eine Siegprämie von 100.000 Euro zu gewinnen – bestätigt wurden bereits Jenny Elvers (49) und Alex Jolig (58). Welche berühmten Ex-Paare tatsächlich dabei sein werden, ist noch nicht klar. Die Promiflash-Leser haben allerdings schon ganz eindeutige Favoriten.

Bei einer Promiflash-Umfrage hoffen die meisten Leser auf ein Wiedersehen der etwas anderen Art zwischen Elena Miras (29) und Mike Heiter (29). Die beiden ehemaligen Love Island-Stars bekamen satte 1.275 von insgesamt 7.186 Stimmen [Stand: 12.01.; 13 Uhr] und landen damit eindeutig auf dem ersten Platz. Kein Wunder eigentlich, immerhin sorgten die beiden schon bei Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Krawall – und damals waren sie sogar noch ein Paar. "Elena Miras und Mike Heiter. Das würde ich voll feiern", hofft auch ein Fan auf Instagram. Aber auch Platz zwei könnte für Aufsehen in der "Prominent getrennt"-Villa sorgen. Immerhin noch 777 Leser, also 10,8 Prozent, wünschen sich nämlich auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (34) und Jennifer Lange (28) in dem Format.

Damit wären "Love Island" und "Der Bachelor" in dem Wunsch-Cast der Fans schon einmal abgedeckt. Als Nächstes käme auch ein Temptation Island-Couple für die Zuschauer infrage. 7,3 Prozent der Teilnehmer hoffen nämlich auf beste Trash-Unterhaltung von Calvin Kleinen (29) und Roxy Zinger. Vielleicht würde ein "Prominent getrennt"-Aufeinandertreffen der beiden Calvin ja sogar zu einem weiteren Diss-Track inspirieren. Den vierten Platz mit jeweils 6,2 Prozent teilen sich das ehemalige Prince Charming-Siegerpaar Lars Tönsfeuerborn (31) und Nicolas Puschmann (30) sowie das einstige Bachelor in Paradise-Couple Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28) – vor allem bei Letzteren wären Zoff und Zickereien sicherlich vorprogrammiert.

TVNOW Mike Heiter und Elena Miras im Sommerhaus-Sprechzimmer

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold im Juni 2020

David Portnicki Roxy und Calvin Kleinen, 2020

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

