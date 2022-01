Kommen die beiden etwa doch wieder zusammen? Ende vergangenen Jahres überraschten Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Sie gehen von nun an getrennte Wege, wollen aber für immer in liebevoller Freundschaft verbunden sein. Vor wenigen Tagen erwischten Paparazzi die beiden dann jedoch ziemlich vertraut in Miami. Doch was steckte dahinter? Shawn und Camila haben wohl immer noch sehr starke Gefühle füreinander!

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber Hollywood Life und betont: "Als sie sich in Miami trafen, hatten sie eine Menge zu besprechen. Sie kamen zu dem Entschluss, dass sie sich immer noch lieben. Sie wissen nur nicht, was sie jetzt damit anfangen sollen." Vor allem für den "Treat You Better"-Interpreten sei es schwer, da Camila seine erste große Liebe ist.

"In den letzten Jahren war sie nicht nur seine Geliebte, sondern auch seine beste Freundin. Die letzten Wochen ohne Camila waren hart, und als er sie wiedersah, war alles wieder da", erzählt die Quelle weiter. Der 23-Jährige hängt wohl noch so sehr an seiner Ex-Freundin, dass er bereits Familie und Freunden gesagt haben soll, dass er nie wieder jemanden wie Camila finden wird.

Anzeige

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im April 2021

Anzeige

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de