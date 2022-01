Calvin Kleinen (29) springt für Henrik Stoltenberg in die Bresche! Bei Temptation Island V.I.P. bekleckerten sich sowohl Henrik als auch seine Freundin Paulina Ljubas (25) nicht gerade mit Ruhm. Doch nachdem die Beauty in der Fremdflirt-Show mit einem Verführer knutschte, setzte sich ihre Mitstreiterin Sandra Janina (22) für sie ein. Sie enthüllte, dass Henrik Paulina bereits im Vorfeld mit Emmy Russ (22) bei Promis unter Palmen betrogen haben soll. Jetzt stellte Henriks Kumpel Calvin im Promiflash-Interview klar: Das sei nie passiert!

Gegenüber Promiflash betonte Calvin, dass nichts zwischen Henrik und Emmy bei "Promis unter Palmen" vorgefallen sei. "Ich war ja immer dabei und wäre der Erste gewesen, der es erfahren hätte!", weiß der Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidat. Im gleichen Atemzug schoss er jedoch gegen Henriks vermeintliche Affäre. "Ich hatte das Gefühl, Emmy wollte mich mit einer Anmache an Henrik provozieren", erzählte er. Das habe aber nicht funktioniert, weil Calvin ohnehin nur Interesse an Elena Miras (29) gehabt hätte. Außerdem hätten sowohl Willi Herren (✝45) als auch Henrik selbst, Calvin stark davon abgeraten, sich auf Emmy einzulassen.

Aber warum haut Sandra dann so einen Vorwurf in aller Öffentlichkeit raus? "Sandra ist mit ihrer Sendezeit [bei "Temptation Island V.I.P."] unzufrieden", lautete Calvins Erklärung für den Move der Blondine. Dennoch räumte der Rapper ein, dass Emmy die vermeintliche Enthüllung tatsächlich in der Fremdflirt-Show gemacht haben könnte. Da sie sich dabei aber auf "Promis unter Palmen" bezog und die Sendung auf einem anderen Sender laufe, habe die Produktion die Szenen nicht ausgestrahlt. Aber Emmy habe die Story nur aus dem Grund Paulina erzählt, damit die Freundin von Henrik weiß, dass Emmy "geiler als Paulina ist".

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

Anzeige

SAT.1 // RTLZWEI – Magdalena Possert Collage: Emmy Russ und Henrik Stoltenberg

Anzeige

RTL Paulina Ljubas und Dominik Brcic

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Henrik Stoltenberg bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de