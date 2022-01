Arielle Rippegather möchte zeigen, dass sie sich nicht von anderen Frauen unterscheidet. Die DSDS-Bekanntheit hat eine geschlechtsangleichende Operation hinter sich und ist mehr als glücklich, auch äußerlich ihre Weiblichkeit zum Ausdruck bringen zu können. Seit dem vergangenen Jahr ist die Sängerin außerdem in festen Händen und hat gemeinsam mit Partner Veron Didi einen großen Traum. Arielle verriet Promiflash: Sie möchte mit ihrem Freund ins Sommerhaus der Stars – und wäre damit die erste transsexuelle Frau in der Promi-WG auf Zeit.

Nach Benjamin Melzer 2021 möchte auch die Berlinerin für die Transgender-Community einstehen und beweisen, was sie drauf hat. "Ich wäre die erste transsexuelle Frau im Sommerhaus – jetzt ist ein transsexueller Mann dabei und ich finde, in die nächste Staffel gehört eine transsexuelle Frau", stellte sie im Gespräch mit Promiflash klar. Auch ihr Freund möchte für mehr Toleranz einstehen, wie beide betonten. "Durch seine Hautfarbe gehört er auch zu einer Randgruppe, man denkt es nicht, aber es ist noch so", ärgerte sich Arielle. Der Plan der beiden lautet deshalb: "Wir würden den Zuschauern zeigen, dass wir ein ganz normales Paar sind: Wir haben Streitereien, wir gehen genauso aufs Klo, haben genauso Sex."

Ob eine Sommerhaus-Bewerbung aber wirklich infrage kommt, ist derzeit noch unklar. Zuletzt machten die beiden nämlich eine Liebeskrise durch. Nachdem Didi bereits die Trennung verkündet hatte, ruderte er wieder zurück. "Arielle und ich hatten einen großen Streit. Daraufhin habe ich vorschnell reagiert", erzählte der Claudias House of Love-Star gegenüber Promiflash. Seither ist es still um die einstigen Turteltauben geworden.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi bei der Dr.Sindsen-Fashionshow 2021

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Veron Didi

Facebook / Arielle Rippegather Arielle Rippegather im Februar 2021

