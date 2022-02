Kanye West (44) scheint ganz verliebt zu sein! Nach der Trennung von seiner Noch-Gattin Kim Kardashian (41) ist Julia Fox (32) die neue Frau an der Seite des Rappers. Erst vor wenigen Wochen gab das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich und posierte im Partnerlook auf einem Event. Im Netz zeigten sich die beiden sogar schon ausgelassen züngelnd. An Julias Geburtstag ging es nun allerdings etwas unschuldiger zu. Dieses Mal schmiegte sich Kanye dicht an seine Freundin!

Am 2. Februar wurde Julia 32 Jahre alt. Zu diesem Anlass stieg auch eine kleine Party für das Model. In seiner Instagram-Story teilte das Geburtstagskind einige Eindrücke der Feier. Mit von der Partie war natürlich auch Kanye. In mehreren Sequenzen ist der Musiker zu sehen, wie er sich an die Beauty kuschelt, während diese Glückwünsche entgegennimmt. Lachend und mit Kapuze umarmte er seine neue Flamme ganz fest.

Während es mit Julia bestens zu laufen scheint, hat es sich Kanye mit seiner Ex Kim offenbar verscherzt. Weil der 44-Jährige angeblich keine Ruhe geben wollte, soll die Reality-TV-Bekanntheit vorerst nicht einmal mehr mit dem Vater ihrer vier Kinder sprechen. "Sie hätte es auch gerne anders", betonte eine Quelle gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Instagram / juliafox Kanye West und Julia Fox im Januar 2022

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

