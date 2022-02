Julia Fox (32) spricht offen über ihre gescheiterte Romanze! Das Model war bis vor Kurzem die Frau an der Seite von Kanye West (44). Mehrere Wochen zeigte sich das Pärchen total verknallt – bis es zur Trennung kam und der Rapper versuchte, seine Ex Kim Kardashian (41) zurückzugewinnen. Jetzt packt die Beauty über die Beziehung zu dem Musiker aus: Sie war genau so kompliziert wie die Erziehung von Julias Sohn!

Im Interview mit The Cut gab die Schauspielerin einen Einblick in ihre Liaison mit dem "Donda"-Interpreten. "Wenn ich mit Ye war... Das ist, wie wenn ich mit meinem Sohn bin. Es ist sehr hektisch!", erklärte sie und ergänzte: "Es fühlt sich an, als würde man mit dem Strom schwimmen, aber der Strom ist sehr hektisch. Man trifft viele Entscheidungen in letzter Minute!" Julia gab zudem an, ihr Leben an der Seite des berühmten Rappers sei ein Vollzeitjob und sehr anstrengend gewesen.

Böse Zungen hatten in den vergangenen Wochen behauptet, Julia wolle durch die Romanze nur bekannter werden. Die 32-Jährige versicherte aber, das sei nie ihr Ziel gewesen: "Ich wollte nie super-mega-berühmt sein!"

Getty Images Julia Fox im Februar 2022

Getty Images Julia Fox und Kanye West im Januar 2022

Getty Images Julia Fox, Schauspielerin

