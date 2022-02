Kanye West (44) und Chaney Jones scheinen sich bestens zu verstehen. Der Rapper und das Model wurden zuletzt immer wieder zusammen gesichtet. Nachdem mit der Schauspielerin Julia Fox (32) Schluss ist, scheint die Influencerin nun die neue Frau an Kanyes Seite zu sein. Das Skurrile an ihrer Beziehung: Chaney sieht Kanyes Noch-Ehefrau Kim Kardashian (41) zum Verwechseln ähnlich. Wie gut es offenbar zwischen Kanye und Chaney läuft, beweisen nun neue Aufnahmen von den beiden, auf denen sie megahappy wirken.

Der 44-Jährige ist normalerweise für seinen stoischen Gesichtsausdruck bekannt. Doch auf neuesten Paparazziaufnahmen sehen seine Fans ihn nun von einer ganz anderen Seite. Als er und Chaney am Freitag in den frühen Morgenstunden einen Club in Miami verließen, lachten die beiden herzlich und wirkten total ausgelassen. Sie haben den Club zwar getrennt voneinander betreten, sind später aber in demselben SUV weggefahren.

Laut Mega sollen mehrere andere Gäste berichtet haben, dass Kanye schon im Club extrem gut drauf war. Zwischen ihm und Chaney scheint die Chemie also zu stimmen. Offiziell zu ihrer angeblichen Beziehung geäußert haben sich allerdings beide noch nicht.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

MEGA Kanye West und Chaney Jones

