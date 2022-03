Kanye West (44) scheint wieder happy zu sein. Seitdem seine Romanze mit Schauspielerin Julia Fox (32) vorbei ist, wurde der Rapper in der vergangenen Woche immer wieder zusammen mit Model Chaney Jones gesichtet. Zuletzt postete das Model sogar ein erstes gemeinsames Foto mit Kanye im Netz. Das Skurrile: Die neue Begleitung des "Stronger"-Interpreten sieht seiner Ex Kim Kardashian (41) zum Verwechseln ähnlich. Doch was sagt Kim eigentlich zu ihrer Doppelgängerin?

In einem Interview mit HollywoodLife verriet eine Kim nahestehende Quelle, dass die Reality-TV-Bekanntheit ziemlich erleichtert über Kanyes neue Flamme sei – immerhin hatte der Musiker zuletzt für ordentlich Ärger gesorgt und nicht nur Kim, sondern auch ihren neuen Freund Pete Davidson (28) im Netz attackiert. Über Chaneys krasse Ähnlichkeit zu ihr schien die Keeping up with the Kardashians-Beauty allerdings verwundert zu sein. "Kim hat Fotos von ihr gesehen und denkt, dass Chaney einfach sie selbst sein sollte und nicht versuchen sollte, sie zu imitieren", verriet die Insiderin und fügte hinzu, dass Kim sich im Moment jedoch nur auf sich selbst, ihre Kinder und ihre Beziehung mit Pete konzentrieren würde. "Aber wenn es das ist, was Chaney tun will, um die Aufmerksamkeit auf sich zu richten und Kanye für sich zu gewinnen, dann soll es so sein", habe Kim gesagt.

Einer anderen Quelle zufolge soll Kim jedoch auch geschmeichelt von Chaneys Modewahl sein. Mit ihren schwarzen hautengen Bodysuits und übergroßen Sonnenbrillen scheint sich die Influencerin nämlich immer wieder an Kims Style zu orientieren. "Die Tatsache, dass so viele Frauen, darunter auch Chaney, versuchen, ihr nachzueifern, ist wirklich sehr schmeichelhaft für Kim", plauderte der Insider aus und verriet, dass es der 41-Jährigen jedoch an Zeit und Energie fehle, sich mit Kanyes Flirts zu beschäftigen.

MEGA Kanye West und Chaney Jones in Miami

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

MEGA Chaney Jones am Strand in Miami, Februar 2022

