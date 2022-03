Kanye Wests (44) Neue lässt tief blicken! In letzter Zeit hat man Chaney Jones immer wieder an der Seite des Rappers gesehen. Kürzlich postete das Model sogar einen Schnappschuss der beiden und betitelte ihn mit einem schwarzen Herz. Ist Kanye etwa über seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) hinweg? Zuletzt tat er alles, um sie zurückzugewinnen. Nach Chaneys neuen heißen Bildern überdenkt er das vielleicht noch einmal.

Das Model postete auf Instagram zwei heiße Schnappschüsse: Auf den Bildern posiert die Schönheit vor einem Spiegel – und lässt dabei alle Hüllen fallen. Komplett nackt schießt die 24-Jährige die Bilder, während ihre intimen Stellen nur von ihren langen schwarzen Haaren verdeckt werden. Von ihren Followern bekommt die Influencerin jedenfalls viel Zuspruch. Ob Kanye die neuen Bilder seiner aktuellen Flamme auch gefallen?

Chaney ist Kim zumindest wie aus dem Gesicht geschnitten und steht ihr auch in Sachen Figur in nichts nach. Das scheint wohl auch der Grund zu sein, warum der Rapper sich so sehr zu dem Model hingezogen fühle. Etwas Ernstes solle er aber momentan ohnehin nicht im Sinn haben, wie ein Insider kürzlich verriet. Vielleicht ist der Rapper also doch noch nicht über die Ehe mit dem Keeping up with the Kardashians-Star hinweg.

Instagram / chaneyjonesssss Chaney Jones, Instagram 2022

MEGA Kanye West und Chaney Jones

MEGA Chaney Jones und Kanye West in Miami

